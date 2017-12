Mélenchon et les médias en 2017 : les montagnes russes de l’amour

Azzedine Ahmed-Chaouch s'est fait un nouveau copain cette année. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon et il adore les médias, enfin quand ça l'arrange. Azzedine a suivi, toute l'année, l'homme fort de "France insoumise". Entre sa dernière trouvaille, l'hologramme, son élimination au premier tour de l'élection présidentielle et son "installation" à Marseille en tant que député, Azzedine a vécu une année riche aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et une année 2018 qui le sera tout autant puisque Mélenchon se lance dans le cinéma - Extrait Quotidien du 22 décembre