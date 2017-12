Mélenchon et son « punching ball » Nathalie Saint-Cricq

Hier soir, dans « L’émission politique » de France 2 largement consacrée à Jean-Luc Mélenchon, ce dernier a fait pression sur le journaliste Jean-Baptiste Marteau et la chef du service politique de France 2 Nathalie Saint-Cricq. En cause, un reportage diffusé quelques jours plus tôt sur la chaîne et qui faisait état de la déprime post-présidentielle de l’ancien candidat. Une découpe n’a pas plus à Mélenchon et hier, Nathalie Saint-Cricq est devenue son punching ball pour la soirée. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 2