Mélenchon : "Salamé a des liens familiaux, politiques et communautaires"

Il y a 8 jours, Jean-Luc Mélenchon était l’invité de « L’émission politique » sur France 2… Et il n’a pas aimé. Mais alors, pas du tout. Lundi, il a publié un texte ultra-violent sur son blog : « Le lendemain de l’émission ». Et mercredi une vidéo. Nathalie Saint Cricq est la responsable du service politique de France 2 et François Lenglet est le chef du service « Economie ». Ils se sont retrouvés en face à Jean-Luc Mélenchon il y a 8 jours. Nathalie Saint Cricq et François Lenglet sont dans Quotidien pour lui répondre. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 8 décembre 2017 – Partie 1