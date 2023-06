Le sexe et la nature, c’est du grand art

La vidéo d’une performance artistique à Lyon dans laquelle un homme nu semble faire l’amour à un végétal a fait le tour des réseaux sociaux et des chaînes de télévision. Ces images émergent dans le cadre d’une polémique sur les subventions publiques distribuées par la mairie écologiste de la ville à ce collectif qui réalise des performances d’écosexualité. Ce dernier revendique une “botanique jubilatoire”, sauf que l’opposition n’est pas de cet avis et dénonce notamment la présence de mineurs à cette performance. La partie de la performance comportant de la nudité n’est pas adaptée aux mineurs mais le collectif propose trois représentations : une pour adultes, une pour ados et une pour enfants. Aucun enfant n’était donc présent lors de la représentation mettant en scène un homme nu. Sur la question des subventions artistiques, il convient de rappeler que certaines œuvres mêlant nature et sexualité, finissent dans de prestigieuses collections. C’est le cas d’une série de vidéos de l’artiste chinois Zhenh Bo mettant en scène la sexualité entre des hommes et des plantes. L’une de ces vidéos est estimée entre 20 000 et 30 000 dollars. Faire l’amour à la nature fait également partie de notre patrimoine : le mythe de la nymphe Danaé honorée par Zeus sous forme de pluie dorée a connu de multiples interprétations picturales plus ou moins pudiques de Rembrandt ou de Gustav Klimt.