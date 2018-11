Melissa Bell : "La presse doit plus que jamais jouer son rôle de contre-pouvoir, sans faire d'erreurs"

Donald Trump a déclaré une guerre ouverte à la presse, bien avant son mandat et encore plus depuis qu'il est à la tête des États-Unis. Cette haine et cette colère contre toute une profession, Melissa Bell l'a constaté, pour elle à CNN, mais comme tous les autres journalistes en charge de couvrir la Maison Blanche. Pour elle, il est "plus que jamais" nécessaire que la presse joue son rôle de contre-pouvoir, de vérification, en étant irréprochable.