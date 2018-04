Camille Combal à Quotidien ? La réponse de Yann Barthès

Le mois de mai arrive et avec lui ces multiples rumeurs de recrue et de départ qui bruissent dans les couloirs des chaînes de télé et des radios. dernière en date, le départ annoncé de Camille Combal, l'animateur souhaite quitter TPMP et se verrait bien s'émanciper de Cyril Hanouna, pour arriver dans le groupe TF1 voir même dans Quotidien ? Yann Barthès et Julien Bellver nous donne l'indice de fiabilité pour ce transfert déjà très commenté...