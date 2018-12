Difficile à croire mais non, les rues de Paris ne se nettoient pas toutes seules. Chaque journée, et chaque nuit, des centaines d’agents de la mairie de Paris s’emploient à nettoyer les rues de la capitale. Et depuis trois semaines, en plus des habituels mégots et bouts de papier, ils se retrouvent à effacer des tags sur les monuments et les vitrines et à déblayer des carcasses de voitures brûlées. Quotidien rend hommage à ces hommes et à ces femmes.