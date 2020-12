En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mercredi, Etienne Carbonnier a passé la matinée devant la télé pour s’intéresser à ces émissions qu’on n’entend pas trop quand on se fait son premier café : les matinales. Et à travers le monde, c’est toujours le même cocktail : de l’info, plein de chroniques, de la bonne humeur et surtout beaucoup d’énergie. Trop parfois.