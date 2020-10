En savoir plus sur Yann Barthes

Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé Bienvenue chez nous, l’émission de TF1 dans laquelle des gens invitent d’autres gens chez eux pour qu’ils critiquent tout. Mais vraiment tout. Et cette semaine on a découvert le gîte de Michel et Titou. Enfin, le gîte de Titou avec Michel qui l'aide. Un peu.