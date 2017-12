On pensait que la saison du "meilleur pâtissier" était terminée. Erreur ! C'était sans compter l'émission spéciale Noël, celle qui vous fait complexer avec ses bûches de Noël 3 étoiles et sa Pavlova aux quatre fruits. Etienne Carbonnier et Adrien Le Nir ont donc décrypté, pour nous, la dernière émission de la saison – Extrait Quotidien 20 décembre