Mercredi Transpi : "Nettoyer, balayer, astiquer !"

Aujourd’hui on va revenir sur la grosse compétition du week-end dernier, le championnat d’Europe que tout le monde attendait. Bon évidemment c’est pas diffusé sur Extrême sport Channel, pourtant le générique envoie pas mal. Un ciel tout dégueux, des supers effets spéciaux et une musique ultra cool, ça donne envie. Comme le générique, le public est ultra dynamique. Alors le problème quand le rythme n’est pas super élevé, c’est qu’il faut meubler, et c'est pas toujours facile. Par contre, si vous aviez un peu fait la fête vendredi soir, il fallait surtout pas pas tomber dessus en vous levant en gueule de bois. En fait on dirait des adolescents qui ont fait une grosse teuf et qui nettoient l’appartement juste avant que les parents rentrent. Chez les hommes c’est les suédois qui l’emportent, les norvégiens eux s’arrêtent en demi-finale avec leur joueur qui a toujours l’air d’être sur une grosse enquête. Extrait Quotidien du 29 novembre 2017