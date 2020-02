Mercredi Transpi : chez les Gosiers secs, on boit son verre comme les autres (et on finit mal mal mal)

Mardi, Etienne Carbonnier nous emmenait à la cérémonie des Gosiers secs du Beaujolais. Aujourd’hui, il nous emmène voir comment la cérémonie s’est terminée.

