Mercredi transpi : hakuna matata, quel porté magnifique  

On va parler du pire programme pour s’endormir, ça commence jamais avant minuit et quand tu allumes la télé tu tombes généralement sur ça. Bienvenue aux pays du show permanent, c’est la NBA, la ligue américaine de basket, où tout est plus grand y compris les check. les matchs sont diffusés sur BeIn sport, et pour faire encore plus américain ils ont choisi un commentateur made In USA. Hier soir le match se déroulait à Toronto qui est probablement l’équipe avec la mascotte la plus relou du monde.