Mercredi Transpi - Le Scrabble, c'est musclé  

De temps en temps, on aime bien s’intéresser à des compétitions qui ne sont pas qu’une histoire de muscles. Et ça tombe bien, ce week-end avait lieu le championnat de France de Scrabble, où les compétiteurs ont eu l'occasion de se muscler les doigts, et le cerveau, à coups de mots compte-triples. Dans la salle, il n'y avait pas un bruit mais on a bien remarqué les quelques fins stratèges qui ont tenté de déconcentrer tous les autres...