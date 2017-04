Mercredi transpi spécial foot : Cassez la voix !  

Hier soir, les joueurs de Monaco étaient déjà au stade et à fond dans leur match quand l'annonce est tombée : le match a été reporté à cause d’une explosion, près du bus du Borussia Dortmund. Big up pour la réaction hyper pro d’Anne Laure Bonnet. BeIn sport a donc basculé sur le match qui opposait le FC Barcelone, aux italiens de la Juventus de Turin. La juve s’impose 3-0, le match était commenté par Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, qui ne devaient plus avoir de voix ce matin au petit déj. Mais quand même plus de voix que les consultants de BFM Sport qui ont passé la soirée a s’engueuler.