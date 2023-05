“Mes quatorze ans”, un regard drôle et éclairant sur la sexualité à l’adolescence

Dans la BD “Mes quatorze ans”, la journaliste Lucie Mikaelian redécouvre son journal intime d’adolescente à trente ans et porte un regard attendri, amusé, consterné et parfois alarmé sur cette période de sa vie. Ce journal est un vrai document d’étude sur la découverte de la sexualité par les adolescentes. Elle l’a d’abord adapté en podcast mais cette collaboration avec la dessinatrice Lisa Chetteau permet de reproduire des passages du journal intime et d’apporter des détails visuels qui replongent dans les années 2000, dans l’adolescence intemporelle et les débuts de la sexualité.