MET Gala 2023 : le discret mais symbolique soutien de François-Henri Pinault à Balenciaga

Ce lundi 1er mai se tenait le traditionnel Gala du MET à New York. Comme tous les ans, on a vu défiler sur les escaliers du mythique musée américain les stars les plus en vogue du moment, apprêtées de leurs tenues les plus folles. Et, pour certaines, les plus ratées. Mais au milieu de ces images tape à l’œil, un homme, plus discret, a retenu l’attention. Il s’agit de François-Henri Pinault, patron du groupe Keyring, deuxième plus grand groupe de mode au monde derrière LVMH. Le PDG a monté les marches du MET vêtu d’un classique mais non moins symbolique smoking de la marque Balenciaga. Symbolique puisque depuis la publication d’une série d’images accusée de faire l’éloge de la pédopornographie, la marque Balenciaga est en pleine déroute, boudée de tous.