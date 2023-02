En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis hier, il y a une nouvelle règle pour donner la météo : nos "Monsieur et madame météo" ont une minute chrono pour décrire les cartes de demain. Toutes les 15 secondes, les cartes changent. Ok ? 3, 2,1… Le premier à se lancer est une première. Elle vient de Versailles et S'appelle Charlotte. Et le truc, c'est que Charlotte maîtrise parfaitement sa géographie.. Un "+" pour l'exercice