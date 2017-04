La météo du 10 avril by Matthieu Chedid et Oxmo Puccino  

Demain matin, des nuages feront leur apparition entre le Jura et les Pyrénées. En Méditerranée, le mistral et la tramontane souffleront jusqu’à 70km heure. Dans l’après-midi on retrouvera des bandes nuageuses dans les Hauts de France et le sud-est. Quelques risques d’averses sur les Pyrénées, le sud des Alpes et la montagne corse. Et du soleil sur le reste du pays. Côté température, demain matin, il fera 2 à Reims, 6 à Aurillac et jusqu’à 14 à Perpignan. Dans l’après-midi, on retrouvera de la fraîcheur avec 15° sur les côtes de la Manche. Le maximum ce sera 23 du côté de Nîmes et Perpignan. Direction le Mali à présent. Là, les températures sont beaucoup plus élevées puisqu’il fera 39 à Tombouctou, 41 à Gao et 42 à Bamako, la capitale.