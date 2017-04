La météo du 11 avril by Last Train  

Voici la météo avec Last Train. Il a fait très beau aujourd’hui et ça continuera demain ! En matinée, ce sera nuageux sur la moitié nord et il y aura quelques pluies dans l’est. Le mistral soufflera un peu sur le sud-est aussi. L’après-midi, c’est ensoleillé ! il y aura de belles éclaircies sur la moitié nord et encore un peu de vent sur le Golfe du Lion et sur la Corse. Pour les températures : 2 à Aurillac, 9 à Paris et 13 à Nice et Perpignan le matin. Et l’après-midi, 14 à Brest et Cherbourg, 18 à Mulhouse chez nous et jusqu’à 27 à Perpignan et Montpellier !