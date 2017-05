La journée de demain s'annonce très instable ! Un ciel couvert et des pluies, de la Bretagne au Nord-est et dans le sud-est le matin Dans l’après-midi, le temps sera lourd et il y aura des pluies orageuses un partout… Pour les températures : le minimum à Aurillac avec 7 le matin, 10 à Nantes et 15 à Nice L’après-midi, 16 à Brest, 22 à Strasbourg et 24 dans le sud-ouest