C’était le 12 mai 2012. L’investiture de François Hollande avait commencé comme ça : Dans la cour de l’Elysée avec un magnifique soleil printanier… Et on se souvient que ça s’était terminé comme ça ! Et cette question essentielle : « Mais quelle sera la météo de dimanche pour l’investiture d’Emmanuel Macron ? »