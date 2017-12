Il fera pas beau du tout demain : Beaucoup de pluies et de vents le matin sur toute la France. Ca s’améliore légèrement l’après-midi, le long de l’Atlantique et de la Méditerranée mais ça souffle toujours beaucoup ! Pour les températures matinales, il fera 1 à Aurillac, 7 à Brest et 11 en Corse. L’après-midi, 6 à Paris, 11 à La Rochelle et 17 toujours en Corse. Et à Alicante, en Espagne Il fera 21 !Extrait de Quotidien du 14 décembre