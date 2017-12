La Météo du 2 décembre par Calypso Valois

Ca y est ! C’est bien l’hiver ! La grosse moitié Est du pays est dans le brouillard, dans le froid et sous la neige en altitude demain matin. A l’ouest, le temps reste doux. L’après-midi, le brouillard se dissipe mais ça souffle beaucoup sur le sud-est ! Du côté des températures, il fera -5 à Aurillac, 5 à Brest et 5 en Corse le matin. L’après-midi, -1 à l’est, 6 à La Rochelle et le maximum toujours en Corse avec 12. Bonne soirée ! - Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 2