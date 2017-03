La météo du 21 mars by Azzedine Ahmed-Chaouch  

Quelles températures pour demain ? Alors, malheureusement, il ne fera pas chaud demain. Pas encore en tout cas ! Le temps continue d’être instable.. Le matin, le ciel sera voilé par quelques nuages sur l’ensemble de la France. et des averses orageuses gagnent l’ouest. L’après-midi, la perturbation touche le nord et descend jusque dans les régions du sud-ouest. Du côté des températures, il fera 2 à Reims et Aurillac, 6 à Lyon et 11 à Nice dans la matinée. L’après-midi, le minimum le long des côtes de la Manche et de l’Atlantique avec 10, 11 chez moi à Thiais près de Paris, 14 à Agen et 18 à Marseille