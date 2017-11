Quel temps fera-t-il demain en France ? La réponse dans Quotidien avec Etienne Daho et Calypso Valois. Demain matin, la France sera divisée en 2 : beaucoup de grisaille sur la moitié nord et sur le sud-ouest, et un beau ciel dégagé sur la moitié sud. Dans l’après-midi, le brouillard se dissipe et ça souffle un peu sur le littoral de la Manche. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 20 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2