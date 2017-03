La météo du 24 mars by Toybloïd  

La journée de demain continuera d’être très agitée sur le sud du pays : de la pluie, quelques orages et des rafales de vents sur le Golfe du Lyon le matin. Des rafales aussi le long de la Manche mais sinon rien à signaler sur le reste du pays : ce sera une matinée très ensoleillée ! L’après-midi, ça s’améliore : il pleut moins, même si le sud-est reste sous les averses. Le vent continue de souffler d’est en ouest (donc pas un nuage) et pour les montagnards : attention aux grosses chutes de neiges sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse ! Pour les températures : 4 à Reims, 9 à Nantes et 12 à Nice dans la matinée. Il fera beau l’après-midi : 10 à Biarritz, 17 à Lyon et jusqu’à 20 en Corse