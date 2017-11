Ce jeudi soir, Fauve Hautot, Jean-Marc Généreux et Chris Marques sont invités dans Quotidien. Très en formes, ils se sont confiés sur les candidats de cette saison. Et parmi les membres du jury, on retrouve le petit nouveau, Nico Archambault. Il a d'ailleurs eu l'opportunité de présenter la météo... Quelle chance ! Extrait de l'émission de Quotidien du 23 novembre 2017 !