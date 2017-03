La météo du 27 mars by John Milk  

On continue sur la lancée d’aujourd'hui : du beau temps partout demain encore ! Quelques nuages de la Bretagne au sud-est le matin, avec du vent le long du bassin Méditerranéen. L’après-midi, le ciel reste couvert avec quelques pluies dans le sud-ouest, des risques d’orages dans le Lot-et-Garonne et toujours ce vent dans le sud. Il fera 1 à Reims, 4 à Limoges et 11 à Nice en matinée L’après midi sera très agréable : 15 à Aurillac, 19 à Strasbourg et jusqu’à 20 sur la plupart des régions Il fera 20 chez moi à Lyon. On regarde maintenant la météo d’une autre région française : la Guyane. C’est en ce moment « la grande saison des pluies » donc il fait chaud et très humide : Il fera 25 dans le sud à Trois-Sauts, 29 à Cayenne et à Kourou où se situe le Centre Spatial Guyanais.