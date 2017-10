Il y aura un peu de brouillard demain matin et un peu de vent sur le bassin méditerranéen. Ça se dégage dans l’après-midi, ce sera une journée ensoleillée ! Du côté des températures, il fera 2 à Aurillac, 7 à Paris et 14 à Perpignan. L’après-midi, 11 à l’est, 17 à Biarritz et 23 à Ajaccio. Bonne soirée! Extrait de l’émission Quotidien du 27 octobre 2017 – Deuxième Partie