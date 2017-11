La météo du 29 novembre par Calogero

Calogero, en regardant tous ses clips, on a remarqué un truc : il est fait pour présenter la météo ! Au programme demain : La matinée sera très froide et humide sur l’ensemble du pays hormis au bord de la Méditerranée. Il y aura de la neige de l’Est au Massif Central et sur les Pyrénées. Pas d’amélioration l’après-midi, ça souffle en plus sur le littoral de la Manche, le Golfe du Lion et la Corse. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 28 novembre 2017 – Partie 2