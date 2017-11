Le temps sera très hivernal demain matin: du brouillard, du vent et de la neige un peu partout SAUF dans le sud-est. L’après-midi, pas d’amélioration : il neige encore plus et ça souffle ! Du côté des températures : le minimum à Aurillac avec -3, 3 à Cherbourg et 6 à Bastia le matin. L’après-midi, le minimum toujours à Aurillac avec 1, 5 à Paris et 14 à Nice. Extrait Quotidien du 29 novembre 2017