La météo du 30 novembre par Bruno Sanchez et David Marsais

L’hiver continue à s’installer sur l’ensemble de la France. Demain matin, la neige tombe sur une bonne partie du pays, il y a quelques éclaircies sur l’ouest, de la pluie au bord de la Manche et ça souffle sur la Corse ! L’après-midi, il continue de neiger maisle ciel se dégage petit à petit ! Du côté des températures matinales, il fera -4 à Grenoble, 1 à Paris et 5 à Bastia. L’après-midi, 0 à Aurillac, 7 à Biarritz et 13 à Ajaccio. On vous emmène en Laponie, chez le Père-Noel ! Il fera -4 à Rovaniemi, comme à Grenoble - Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017