Le temps sera nuageux demain matin du nord-est au Massif Central et pluvieux sur la Bretagne et la Corse. Partout ailleurs, le ciel est dégagé! L’après-midi, pas d’amélioration : il pleut encore plus sur la Bretagne ! Pour les températures, il fera -2 à Orléans, 3 à la Rochelle et 10 à Nice le matin. Dans l’après-midi, 6 à Langres, 10 à Rouen et 16 à Ajaccio. Bonne soirée! Extrait de l’émission Quotidien du Lundi 6 novembre 2017 – Partie 2