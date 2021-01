MeTooInceste: "On ne veut pas libérer la parole, on veut libérer les oreilles"

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis ce week-end, des centaines de personnes publient sur Twitter leurs témoignages d’incestes. Ils et elles ont 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans et racontent avoir été victime d’incestes, parfois des années auparavant, parfois tout récemment. De la main d’un oncle, d’un père, d’un frère, d’un cousin, d’une mère, d’un grand-père ou d’une grand-mère. Cette mobilisation, lancée par le collectif féministe NousToutes sous le hashtag « MeTooInceste », continue de prendre de l’ampleur avec chaque jour plus de témoignages. Paul Gasnier a rencontré la première à témoigner ce week-end. Elle a 67 ans et a été victime à l’âge de 5 ans. Pour elle, "enfin, le silence est brisé".