Meurtre de Marielle Franco : "Ses assassins sont proches de Jair Bolsonaro", d'après Jean Wyllys

La militante féministe et conseillère municipale Marielle Franco a été abattu le 14 mars 2018 dans les rues de Rio de Janeiro, au Brésil. Un an plus tard, de nombreuses interrogations restent en suspends. Si les tireurs ont été arrêtés, la police brésilienne peine à trouver les commanditaires de l'assassinat de Marielle Franco. Pour Jean Wyllys, ancien député brésilien en exil, "ses assassins sont proches de Jair Bolsonaro", l'actuel président du pays.