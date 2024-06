Mexique : une femme bientôt au pouvoir, une première

Pour la première fois de son histoire, le Mexique s’apprête à élire une femme présidente. Claudia Sheinbaum, maire de Mexico de gauche, et Xóchitl Gálvez, candidate de droite, sont en effet en tête des sondages avant le vote du 2 juin. Un événement dans ce pays à la culture plutôt machiste, alors les médias sortent le grand jeu pour ces élections "historiques". Mais la campagne a été marquée par des drames, notamment l’effondrement d’un chapiteau lors d’un meeting qui a coûté la vie à 9 personnes, mais aussi l’assassinat de plus de 30 candidats par les cartels de la drogue en seulement 9 mois.

