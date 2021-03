Michel Cymès: "Je n'ai pas été à la hauteur de la confiance qu'on me porte"

Au tout début de l'épidémie de coronavirus dans le monde, alors que le virus est encore un mytère, Michel Cymès, comme de nombreux spécialistes, tatonne. En mars 2020, il assure que le masque en extérieur n'est pas utile ou que le covid n'est qu'une grippe plus costaud que les autres. Un an plus tard, avec le recul et les avancées scientifiques sur le covid, il tire le bilan de ses propos.