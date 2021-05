Michel Sardou, d’ennemi de l’Etat à chanteur populaire

À l’occasion de la venue de Michel Sardou sur le plateau de Quotidien, Ambre Chalumeau s’est plongée dans les premières années de carrière du chanteur et elle lui a découvert une facette jusque-là méconnue. À ses débuts, Michel Sardou est un artiste à contre-courant : en pleine période yéyé, alors que la mode musicale est aux chansons légères et fleur bleues, il débarque avec des mélodies originales, ultra travaillées, souvent sérieuses et avec des textes parfois très engagés. Ce qui lui vaudra d’ailleurs de s’attirer les foudres de Charles de Gaulle, mécontent de sa chanson « Les Ricains » qui protestait contre le retrait de la France de l’OTAN.