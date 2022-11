Mid-terms : Joe Biden fait appel à Barack Obama pour défendre la démocratie

Lors de son discours du mercredi 2 novembre, à quelques jours des élections de mi-mandat, Joe Biden a dénoncé les politiciens “qui refusent de s'engager à accepter les résultats des élections auxquelles ils sont candidats”. L’une des stars de Fox News a même appelé les téléspectateurs à contester le résultat des élections la semaine suivante. Selon le président, l’enjeu de ce scrutin est la préservation de la démocratie. “Nous ne pouvons plus tenir la démocratie pour acquise”, a signalé le président américain. Son discours d’une vingtaine de minutes s’est tenu à une centaine de mètres du Capitole, un lieu hautement symbolique où le 6 janvier 2020, la démocratie américaine avait été ébranlée. Le peuple américain est appelé à voter le 8 novembre prochain pour renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants, les 35 sénateurs, soit le tiers du Sénat, 36 gouverneurs et les centaines de postes qui composent les comtés et les villes. D'après les derniers sondages, les Républicains seraient favoris pour obtenir la majorité à la Chambre des représentants. Mais les résultats sont moins tranchés pour le Sénat où les Républicains et les Démocrates sont au coude-à-coude.