Midterms : Stacey Abrams peut-elle devenir la première femme noire gouverneure ?

Ce 6 novembre, les Etats-Unis votent pour les « midterms », ces élections de mi-mandat qui décideront, entre autres, qui seront leurs futur(e)s gouverneur(e)s. Et parmi les candidats figurent Stacey Abrams. Elle pourrait devenir la première femme noire gouverneure de l’État de Georgie. Et la première femme noire à devenir gouverneure tout court. Alors que les femmes et les noirs sont largement sous-représentés dans les hautes instances des États américains.