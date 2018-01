C’est une couverture qui a fait parler : des images de barbelés, le visage d’Emmanuel Macron et un titre ironique : « Bienvenue au pays des droits de l’homme ». Il faut dire que la politique migratoire du gouvernement fait réagir et même au sein des députés « En Marche ! ». Nombreux, en effet, sont ceux qui demandent une gestion de la question des migrants plus humanistes.