Migrants : que se passe-t-il à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ?

Depuis trois mois, la Biélorussie utilise des êtres humains pour se venger des sanctions de l’Union européenne. Le régime biélorusse a autorisé des milliers de migrants venus de Syrie et d’Irak à entrer sur son territoire pour ensuite les acheminer à la frontière polonaise et leur faire rejoindre l’Union européenne. Problème : la Pologne leur refuse l’entrée et la Biélorussie refuse de les laisser rebrousser chemin. Entre 3000 et 4000 personnes, bloquées à la frontière, tentent de survivre dans la forêt dans des conditions déplorables.