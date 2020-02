En savoir plus sur Yann Barthes

Surpris par une couche de glace beaucoup plus mobile qu'à l'accoutumée à cause du réchauffement climatique, Mike Horn et son co-équipier Borge Ousland ont failli ne jamais revenir de leur expédition en Arctique. Sur le plateau de Quotidien, Mike Horn explique pourquoi ils n'ont pas pu rebrousser chemin ou appeler à l'aide plus tôt.