Militants enchaînés à l’Assemblée nationale : deux membres d’Extinction Rébellion jugés à Paris

Eclipsée par l’affaire Pierre Palmade, la crise climatique est toujours bien présente et les militants écolo aussi. Pour se faire entendre, ils multiplient les actions chocs ces derniers mois. Les militants d’Extinction Rébellion s’étaient notamment enchaînés aux grilles de l’Assemblée nationale pour dénoncer la loi climat du gouvernement. Une opération soldée par une quinzaine d’arrestations et 4 militants au tribunal. Deux d’entre eux étaient jugés ce mercredi au tribunal de Paris. Paul Moisson, Céline d’Agostini et Valentin Scerri y étaient.