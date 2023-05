"Militarisation", "Embrigadement" : la jeunesse se mobilise contre le SNU

La jeunesse se mobilise contre le gouvernement et, outre la réforme des retraites, elle a une nouvelle cible : le SNU. Le « Service national universel » est un stage de deux semaines qui concerne tous les jeunes de 15 à 17 ans. L’intérêt ? Leur faire découvrir l’engagement et les valeurs républicaines, le tout avec port de l’uniforme, lever de drapeau et Marseillaise matinale. Pour l’instant, le SNU s’effectue sur la base du volontariat, mais Emmanuel Macron a fait savoir son envie de le rendre obligatoire. Une obligation qui ne passe pas du tout chez les jeunes.