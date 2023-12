Mireille Mathieu sort son plus beau playback à la télévision allemande

Pour ce début d’émission en ce lundi, Yann Barthès revient sur la prestation remarquée de l’éternelle Mireille Mathieu à la télévision allemande. L’artiste est apparue dans sa plus belle robe pour l’occasion, avec son plus beau micro, et surtout son meilleur playback. Une première friandise du calendrier de l’avent 2023.