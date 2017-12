On fait un résumé des dernières 24h des joueuses françaises de Handball après leur victoire au championnat du monde. Aussi au programme, on les retrouve à l'Elysée avec le président de la République. Puis en les suivant sur les réseaux sociaux, on remarque qu'elles ont bien fait la fête dans le bus et ont même organisé leur propre election, non pas de Miss France mais de Miss Handball. Alors verdict ? - Extrait Quotidien du 19 décembre 2017.