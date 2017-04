Fait du jour : Tom Cruise victime d'un accident à Paris  

Depuis quelques jours, l'équipe de Quotidien a de nouveaux collègues, de nouveaux voisins de bureaux… Alors, oui, après on va dire : « Ils se la pètent »… Mais OUI, en effet, Tom Cruise est notre nouveau collègue depuis quelques jours…environ 30 jours, c’est le nombre de jours que va durer le tournage de Mission Impossible 6 à Paris. Et alors, vous allez dire : « 30 jours , mais c’est beaucoup ! » Quand on voit la scène d’hier… On trouve que c’est un peu short… Ça nous a halluciné.