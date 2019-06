Dans l’État du Missouri, aux États-Unis, il ne reste qu’une clinique qui accepte de pratiquer des avortements. Partout dans le reste de l’État et dans le pays en général, les droits des femmes sont en net recul et leur accès à l’avortement rendu toujours plus difficile. Baptiste des Monstiers a suivi des scènes hallucinantes devant cette clinique unique dans le Missouri.